Altın fiyatlarında yükseliş sürer mi?

Piyasalarda risk iştahının artmasına rağmen altın da yükseliyor. Ons altın bu hafta 8 yılın zirvesine çıktı. Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu olan Yatırım Finansman Türev Ürünler Müdürü Dr. Nuri Sevgen, altındaki hareketleri değerlendirdi.
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02.07.2020 - 10:39| Son Güncelleme : 02.07.2020 - 10:51
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