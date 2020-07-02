Altın fiyatlarında yükseliş sürer mi?

Piyasalarda risk iştahının artmasına rağmen altın da yükseliyor. Ons altın bu hafta 8 yılın zirvesine çıktı. Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu olan Yatırım Finansman Türev Ürünler Müdürü Dr. Nuri Sevgen, altındaki hareketleri değerlendirdi.

02.07.2020 - 10:39 | Son Güncelleme : 02.07.2020 - 10:51

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