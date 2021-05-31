Altın fiyatlarında yükseliş sürer mi?

Altın fiyatları, mayısta son 10 ayın en iyi ayını geçirdi. Ons altın yüzde 7, gram altın yüzde 10 değer kazandı. Altın fiyatlarında yükseliş devam eder mi? Finansal Danışman Tuncay Turşucu, Geri Sayımda değerlendirdi.
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31.05.2021 - 16:55| Son Güncelleme : 31.05.2021 - 17:01
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