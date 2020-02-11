14 Şubat Sevgililer Günü'ne kısa süre kala hediye önerileri araştırılmaya başlandı. İstanbul'da Kuyumcukent de hediye telaşı yaşayanlar için bir alternatif. Satıcılara göre, ciddi bir indirimler hediye alacakları bekliyor. İşte ayrıntılar... (Haber: Melis Sander Kamera: Erkut Uzunoğulları, Star Haber)
11.02.2020 - 16:11| Son Güncelleme : 11.02.2020 - 16:28
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