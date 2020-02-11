Altın ve pırlantada "Sevgililer Günü" indirimi

14 Şubat Sevgililer Günü'ne kısa süre kala hediye önerileri araştırılmaya başlandı. İstanbul'da Kuyumcukent de hediye telaşı yaşayanlar için bir alternatif. Satıcılara göre, ciddi bir indirimler hediye alacakları bekliyor. İşte ayrıntılar... (Haber: Melis Sander Kamera: Erkut Uzunoğulları, Star Haber)

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