Altına yatırım yapmak için doğru zaman mı?

Küresel çapta yaşanan gelişmelerin yatırımcıların güvenli varlıklara yönelmesini beraberinde getirmesiyle yurt içinde gram altının fiyatı geçen yıl 2018'e göre yüzde 33,1 yükselirken, altın mevduatları da ikiye katlanarak 80,2 milyar liraya ulaştı. Geri Sayım'da bugün İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, piyasalarda son durumu değerlendirdi. Altında alım için uygun olan seviyeleri aktardı.

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