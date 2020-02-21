Altına yatırım yapmak için doğru zaman mı? (Gram altın 320 TL'ye yükseldi)

Küresel piyasalarda riskten kaçış eğilimiyle altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Altının ons fiyatı 1625 doları aşarken; Kapalıçarşı'da gram altın fiyatları zirveyi yeniledi ve 320 liraya dayandı. İdlib'deki gelişmelerin izleneceği ve Fitch kararının açıklanacağı günde dolar/TL de 6,10 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Geri Sayım'da bugün Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, piyasalarda son durumu değerlendirdi.

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