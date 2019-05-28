Altında alım zamanı mı? (Fiyatlar 5 haftadır yükseliyor)

Altının gram fiyatı, güne sakin başlamasının ardından 250,4 lira seviyesinde dengelendi. Çeyrek altın 408 lira ve Cumhuriyet altını da 1.671 liradan işlem görüyor. Uzmanlar, dün ABD piyasalarının kapalı olmasından dolayı altının ons fiyatının sakin seyrettiğini belirterek, ticaret savaşları ve jeopolitik riskler konusundaki gelişmelerin altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, canlı yayında NTV Ekonomi Müdürü Gökay Otyam'ın altın fiyatlarına ilişkin sorularını yanıtladı.