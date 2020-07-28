Altında rekor: Yükselişin nedeni ne?

Altın fiyatı bu haftaya da rekorla başladı. Gram altın 431 liraya çıktı. Altın Ocak ayında 291 lira seviyesinden başlamıştı. Yani yatırımcısına neredeyse yarı yarıya bir getiri sağladı. Uzmanlar, kısa vadede Amerikan Merkez Bankası'nın Çarşamba günkü faiz kararının altının yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getiriyor.
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NTV Haber 28.07.2020 - 08:35| Son Güncelleme : 28.07.2020 - 08:37
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