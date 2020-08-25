Altında yeni zirveler görülür mü?

Küresel piyasalarda aşıya ilişkin olumlu haberler risk iştahını artırdı. Borsalar yükselirken, altın fiyatları geriledi. Altında önümüzdeki dönem yeni zirveler gelir mi? Ata Portföy Genel Müdürü Mehmet Gerz Geri Sayım'da değerlendirdi.

25.08.2020 - 12:08 | Son Güncelleme : 25.08.2020 - 12:25

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