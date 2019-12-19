Altında yükseliş nereye kadar sürer? (Piyasalarda 2020 beklentileri)
Önemli bir yatırım aracı olan altın, Merkez Bankası'nın yılın son ayında yaptığı 200 baz puanlık faiz indirimin ardından kısmi yükselişe geçti. Geri Sayım'da bugün Yatırım Finansman Türev Ürünler Müdürü Dr. Nuri Sevgen, Melda Yücel Kocaalp'in sorularını yanıtladı. Sevgen, Altın fiyatlarında son durumu değerlendirdi ve piyasalarda 2020 beklentilerini dile getirdi.
19.12.2019 - 10:41| Son Güncelleme : 19.12.2019 - 10:48
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