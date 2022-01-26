Amerikan Merkez Bankası’nın kararı piyasaları nasıl etkileyecek?
ABD’de enflasyonun yüzde 7 ile 40 yılın zirvesine çıkmasının ardından gözler Amerikan Merkez Bankası’na faiz kararına çevrilmiş durumda... FED, yılın ilk faiz kararını bugün Türkiye saati ile 22.00’de açıklayacak. NTV yayınına katılan ekonomist Mert Yılmaz, ‘FED toplantısından nasıl bir karar çıkar?’ ve ‘FED kararının piyasalara etkisi ne olur?’ sorularını yanıtladı.
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