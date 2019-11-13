Ankara'da 'Akıllı Taksi' dönemi başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce geliştilirilen 'Akıllı Taksi Projesi'nin prototipi, lansman toplantısında tanıtıldı. Başkan Mansur Yavaş, vatandaşların Ankara Kart ve kredi kartı ile ödeme yapabileceğini söyledi. Projeyle trafik yoğunluğu, ücret ya da kilometre bilgisi anlık olarak ekranlardan takip edilebilecek. Mobil uygulamadan taksi çağırmak ve ödeme yapmak da mümkün olacak. Taksilerde hem sürücü hem yolcu için panik butonları da olacak. (Haber: Öykü Tüccar Kamera: Burak Akcan, NTV Haber)

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