Asgari ücret 2020 zam oranı ne kadar olacak?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrette ilk tur görüşmeleri başladı. Türk-İş, bir kişinin yaşam maliyetinin 2 bin 578 lira olduğunu, yeni asgari ücrette bunun göz önünde bulundurulmasını talep etti. TİSK yönetimi, yatırım, üretim, ihracat ve istihdamdaki dengelerin de gözetilerek işverenlerin de düşünülmesi gerektiğini ifade ediyor. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk de asgari ücret ile ilgili, "Asgari Ücret Tespit Komisyonunun hem işçi hem de işveren bakış açısını dikkate alıp ortak noktada buluşması temel gayemiz. Alt sınırı daha ideal bir noktaya getirmek istiyoruz" dedi. İkinci toplantı 10 Aalık'ta. TOBB ETÜ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, NTV'ye Sorun'da Melda Yücel Kocaalp'in çalışma hayatına ilişkin sorularını yanıtladı.
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