Asgari ücret desteğinin ayrıntıları belli oldu: İşveren hangi koşullarda asgari ücret desteği alabilir?
2020 yılında uygulanacak asgari ücret desteğinin ayrıntıları belli oldu. TBMM’ye sunulan yasa teklifine göre, bu yıl 75 lira olacak asgari ücret desteği, geçen yıl asgari ücretin 1.5 katı ve altında ücretle çalıştırılan işçi sayısına göre verilecek. TOBB ETÜ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, NTV'ye Sorun'da Melda Yücel Kocaalp'in çalışma hayatına ilişkin sorularını yanıtladı.
19.02.2020 - 16:06| Son Güncelleme : 19.02.2020 - 16:39
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