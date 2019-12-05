Ashleigh Barty, yıllık kazancıyla Federer'i solladı tarihe geçti
WTA Finallerinde zafere ulaşan Ashleigh Barty, tarihe geçti. Bir sezonda 10 milyon Dolar'dan fazla kazanan ilk kadın tenisçi olan Barty, kazancıyla da bu yıl tenisin efsanelerinden Roger Federer'i geride bıraktı. Barty teniste bir ilki gerçekleştirse de toplam kazanç sıralamasinda kadınlarda ilk iki sırada Williams kardeşler var. Serena Williams bu güne kadar 93 milyon dolar, Venus Williams ise 42 milyon dolar kazanç elde etti. Maria Sharapova 39 milyon dolarla üçüncü sırada gelirken, dördüncü sırada 35 milyon dolarla Caroline Wozniacki ve Simona Halep yer alıyor. İşte ayrıntılar...
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