Aşısız çalışanlara PCR testi zorunluluğu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı genelge yayımlayarak, aşı olmayan işçilere PCR testi zorunluluğu getirdi. Buna göre, işverenler haftada bir işçilerden test yaptırmasını isteyebilecek. Peki çalışan talebi yerine getirmezse ne olacak? TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Cem Kılıç’a sorduk…

NTV 15.09.2021 - 11:28 | Son Güncelleme : 15.09.2021 - 11:40

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