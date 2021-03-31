Asya'da serbest ticarete doğru

Küresel ticarette virüs etkileri yavaş yavaş siliniyor. Dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması için de geri sayım başladı. Çin dahil 15 ülkeyi kapsayan Bölgesel Kapsamlı Ekonomi Anlaşması'nın 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girmesi bekleniyor.

NTV Haber 31.03.2021 - 12:55 | Son Güncelleme : 31.03.2021 - 13:15

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