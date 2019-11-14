Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na "Büyük Göç"' belgesel oldu
Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci belgesel oldu İGA, "Büyük göç" isimli belgeseli sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı. İstanbul Havalimanı'nın 33 saatlik taşınma sürecinde yaşananların aktarıldığı belgesel, taşınma sürecinin arka planında hangi çalışmaların yapıldığına ışık tutuyor.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.