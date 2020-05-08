AVM klimalarına virüs önlemi

Salgın nedeniyle kapanan alışveriş merkezleri pazartesi günü açılıyor. Belli sayıda müşteri alınacak AVM'lerin her alanında sosyal mesafe kuralı uygulanacak. Merkezi klima sistemleri ısıtma ya da soğutma yapmayacak, sadece taze hava verecek.
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NTV 08.05.2020 - 09:36| Son Güncelleme : 08.05.2020 - 10:24
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