AVM'ler yarın açılıyor

Pazartesi günü Türkiye için "kontrollü sosyal hayat" dönemi başlıyor... Salgın yüzünden çalışamayan bazı iş grupları da tekrar hizmet verecek. Sağlık Bakanlığı bu iş gruplarına yönelik tedbir rehberleri yayınladı. Taksiler ve alışveriş merkezlerinde uygulanacak önlemler de bu rehberlerde yazılı.
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