AVM'lerde corona virüs tedbirleri (Çalışma saatleri değişiyor mu?)

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, "AVM'lerimize kiracılarımızla da görüşerek öğle 12.00 ila akşam 20.00 saatleri arasında geçerli olacak esnek çalışma saati uygulaması için tavsiye kararı alınmıştır" dedi. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nin yönetim kurulu üyelerinin yoğun katılımıyla düzenlediği çalıştayda corona virüse ilişkin tavsiye edilen önlemler ele alındı. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, NTV canlı yayınında konuya ilişkin son durumu ve AVM'lerde virüse karşı alınan tedbirleri aktardı.
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14.03.2020 - 14:03| Son Güncelleme : 14.03.2020 - 14:21
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