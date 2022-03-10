Ayçiçek yağı yüklü 4 gemi Türkiye’ye geliyor

Hafta sonundan bu yana Türkiye gündeminin ilk sırasında yer alan ayçiçek yağı konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Savaş nedeniyle Rus limanlarında bekletilen 4 gemi, Türkiye’ye doğru yola çıktı. 6 bin 99 ton ayçiçek yağı taşıyan gemilerden biri 15 Mart’ta, üç gemi de 17 Mart’ta Mersin’de olacak.

Haberler - NTV 10.03.2022 - 10:39 | Son Güncelleme : 10.03.2022 - 11:23

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