Ayçiçek yağı yüklü 4 gemi Türkiye’ye geliyor

Hafta sonundan bu yana Türkiye gündeminin ilk sırasında yer alan ayçiçek yağı konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Savaş nedeniyle Rus limanlarında bekletilen 4 gemi, Türkiye’ye doğru yola çıktı. 6 bin 99 ton ayçiçek yağı taşıyan gemilerden biri 15 Mart’ta, üç gemi de 17 Mart’ta Mersin’de olacak.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.