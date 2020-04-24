AYD Başkanı NTV'ye konuştu: AVM'lerin açılması için Bilim Kurulu'nun onayı lazım
Türkiye'de corona virüs salgınıyla birlikte mart ayının ikinci yarısından itibaren kapılarını kapatan AVM'ler yeniden açılmaya hazırlanıyor. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, AVM'leri 8-15 Mayıs arasında kontrollü olarak açmaya hazırlandıklarını belirterek, "İtalya, İspanya, Almanya gibi ülkeler kademeli olarak alışveriş merkezlerini açtı. Burada amaç gelir beklemek değil. Hayatın yavaş yavaş normale döndürülmesini sağlamak" dedi. NTV'ye konuşan Altaş, canlı yayında konuya ilişkin soruları yanıtladı. Alınacak olan önlemleri anlattı.
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24.04.2020 - 16:47| Son Güncelleme : 24.04.2020 - 17:12
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