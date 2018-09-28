'Ayşe Teyze'nin market sepeti kaça doluyor?

Milliyet gazetesi, aynı semtte yer alan BİM, A101, Şok, Carrefoursa ve Migros şubelerini dolaştı. “Bir evde olmazsa olmaz ihtiyaç maddeleri nelerdir? Bir tencere nasıl kaynar? Temizlik hangi malzemelerle yapılır?” sorularına karşılık gelecek liste hazırlandı. Gazete, başlattıkları bu market listesi çalışmasına bir süre önce aramızdan ayrılan Milliyet yazarı ve NTV'de Sokağın Ekonomisi ile tanınan Güngör Uras'ın ekonomi konularını, haberlerini vatandaşın diliyle yorumlarken kullandığı 'Ayşe Teyze' ve 'Ali Rıza Amca' karakterlerinden yola çıkarak "Ayşe Teyze’nin Kesesi" adını verdi. Geri Sayım'da bugün Stratejist Cüneyt Paksoy ve Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Murat Sağman, Melda Yücel Kocaalp'in konuya ilişkin sorularını yanıtladı.