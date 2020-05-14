Corona virüs etkisi: Bahçeli ev fiyatları arttı

Corona virüs salgını nedeniyle müstakil ve bahçeli evlere talep artınca, İstanbul’un çevre bölgelerinde yer alan ilçelerde konut fiyatları yüzde 20’ye yakın artış gösterdi. Bu dönemde açık hava ile temas gibi ihtiyaçların ön plana çıkmasıyla satılık ve kiralık ev arayışında öncelikler de değişti.

NTV 14.05.2020 - 12:00 | Son Güncelleme : 14.05.2020 - 12:35

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