Bakan Albayrak: Önümüzde büyük fırsatlar var

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin toplantısına, video konferans yöntemiyle katıldı. Ekonomiye ilişkin önemli mesajlar verdi. Bakan Albayrak "Geride bıraktığımız süreç, salgının Türkiye ekonomisine etkisinin, gelişmekte olan ülkelere göre çok daha az olacağını gösterdi" dedi.
Abone ol
Paylaş
NTV 21.05.2020 - 17:00| Son Güncelleme : 21.05.2020 - 17:38
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.