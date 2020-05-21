Bakan Albayrak: Önümüzde büyük fırsatlar var

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin toplantısına, video konferans yöntemiyle katıldı. Ekonomiye ilişkin önemli mesajlar verdi. Bakan Albayrak "Geride bıraktığımız süreç, salgının Türkiye ekonomisine etkisinin, gelişmekte olan ülkelere göre çok daha az olacağını gösterdi" dedi.

NTV 21.05.2020 - 17:00 | Son Güncelleme : 21.05.2020 - 17:38

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