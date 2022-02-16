Bakan Bilgin’den 3600 ek gösterge açıklaması

3600 ek gösterge çalışması için Ankara’da ilk komisyon toplantısı yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen heyeti ile bir araya geldi. Toplantının açılışında konuşan Bakan Bilgin, beklentileri karşılayan, adil bir düzenleme yapılacağını söyledi. 3600 ek gösterge konusunda ikinci toplantı 16 Mart'ta yapılacak.
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