Bakan Ersoy açıkladı: Havalimanlarına test merkezleri açılıyor
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy turizmde normalleşme adımlarını anlattı. "Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında en güvenli ülke Türkiye" dedi. Bakan Ersoy Antalya, Muğla gibi yerlerde günlük vaka sayısının 5'i geçmediğini belirterek havalimanlarında da test merkezleri açılacağını bildirdi.
Abone ol
Paylaş
NTV 24.06.2020 - 12:36| Son Güncelleme : 24.06.2020 - 13:27
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.