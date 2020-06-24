Bakan Ersoy açıkladı: Havalimanlarına test merkezleri açılıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy turizmde normalleşme adımlarını anlattı. "Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında en güvenli ülke Türkiye" dedi. Bakan Ersoy Antalya, Muğla gibi yerlerde günlük vaka sayısının 5'i geçmediğini belirterek havalimanlarında da test merkezleri açılacağını bildirdi.

NTV 24.06.2020 - 12:36 | Son Güncelleme : 24.06.2020 - 13:27

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