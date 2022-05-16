Bakan Ersoy: Galataport birçok gemi için ana liman niteliğinde
Turizm yatırımcıları İstanbul’da, ‘Geleceğin Destinasyonu Türkiye’ programında bir araya geldi. Toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul’un turizm potansiyeline dikkat çekti, Galataport İstanbul’un ana liman haline geldiğini söyledi. Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk de turizmde markalaşmanın önemini anlattı. (Haber:Yağız Şenkal Kamera:Bahattin Demir)
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