Bakan Ersoy: Galataport için bile İstanbul'a gemi gelir diyorlar

Türkiye 2023'te "75 milyon turist, 65 milyar dolar gelir" hedefliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu hedefe ulaşmak için turizm politikalarında radikal değişikliğe gidilmesinin şart olduğunu söyledi. Ersoy, Galataport'un devreye girmesiyle kruvaziyer turizmde İstanbul’un port sorunu kalmayacağını da belirtti.

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