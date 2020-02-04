Bakan Ersoy'dan Galataport açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk turizmine yılda 1 milyar dolar katkı sağlaması beklenen Galataport projesi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ersoy, önümüzdeki yıl Galaport için rezervasyonlarının dolduğunu söyledi.
NTV Haber 04.02.2020 - 19:00| Son Güncelleme : 04.02.2020 - 19:33
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