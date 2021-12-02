Bakan Karaismailoğlu: Antalya Havalimanı ihalesi ekonomiye olan güvenin göstergesi
Antalya Havalimanı'nın kapasite artırımı ve 25 yıllığına kiralanması için gerçekleştirilen ihale sonuçlandı. İhalede en yüksek teklifin sahibi, TAV Havalimanları-Fraport ortaklığı oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismiloğlu, "Türkiye'nin kazancı 8 milyar 555 milyon euro" dedi. Bakan Karaismailoğlu, bu adımın turizme katkı sağlayacağına da dikkat çekti.
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Haberler 02.12.2021 - 14:26| Son Güncelleme : 02.12.2021 - 16:22
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