Bakan Selçuk anlattı: Kıdem tazminatına yeni model
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kıdem tazminatı ile birleşerek karma bir model oluşturması planlanan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ni anlattı. Bakan Selçuk, yeni sistemde, çalışanların kıdem tazminatı konusundaki kazanılmış haklarının korunacağını vurguladı.
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NTV 17.06.2020 - 12:00| Son Güncelleme : 17.06.2020 - 12:37
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