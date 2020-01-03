Bakan Turhan: Kanal İstanbul Montrö'ye zaafiyet getirmez
Kanal İstanbulun yapılma nedeni? Güzergahı nasıl belirlendi? Çevreye etkileri, depremi tetikleyeği iddiaları ve Montrö Anlaşması ile ilişkisi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, katıldığı NTV canlı yayınında Kanal İstanbul projesini tüm detaylarıyla anlattı, eleştirilere yanıt verdi.
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