Bakan Varank, yerli otomobili NTV'ye anlattı: Dünyayla rekabet etmeyi amaçlıyoruz
Türkiye'nin merakla beklediği yerli otomobilin yürüyen ilk ön gösterimi, birazdan gerçekleştirilecek. Hafta başından bu yana her gün yeni detayları Twitter'dan duyurulan "Türkiye’nin Otomobili"nin ön gösterim aracının tanıtımı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gebze'de yapılıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, canlı yayında Deniz Tüysüz'ün konuya ilişkin sorularını yanıtladı.
27.12.2019 - 14:52| Son Güncelleme : 27.12.2019 - 14:53
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