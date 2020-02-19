Balık fiyatları ikiye katlandı

Balık sezonunda yavaş yavaş sona doğru yaklaşılırken, balıkçılar denizlerde geçen yılın onda biri kadar bile balık olmadığından yakınıyor. Bu durum fiyatlara da yansımış durumda. Balık tezgahları bu yıl hem fiyat hem bolluk olarak geçen yılı arattı. İşte ayrıntılar...

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