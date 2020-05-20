Bayram şekeri de artık internetten

Corona virüs salgını sonrasında değişen tüketim ve satın alma alışkanlıkları bayram şekerini de etkiliyor. Bu yıl bayram şekeri ve çikolatasının, geleneksel kanallar yanında internetten de satışında büyük artış bekleniyor.
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NTV 20.05.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 20.05.2020 - 09:27
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