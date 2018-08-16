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Bayram sonrası faizler düşebilir (Konutta yeni kampanya hazırlığı)
16.08.2018 - 10:07

Müteahhitler, bayramdan sonra yeni bir kampanyaya başlayacaklarını açıkladı. Aylık yüzde 2'ye fırlayan konut kredisi faiz oranları tekrar psikolijik sınır olan yüzde 1'in altına inecek. Firmalar kendi bünyelerinde konut kredisi faiz oranlarını 120 aya varan vadelerde 0.98'e çekecek. Peşinat oranları da yüzde 10'a inecek. KONUTDER Başkanı Altan Elmas, stoklarla sınırlı olacak kampanyanın 1 ay boyunca devam edeceğini bildirdi. Ancak devlet tarafından da destek verilmesi halinde kampanyanın uzaması bekleniyor. Geri Sayım'da bugün Servet Yıldırım, Gökay Otyam ve Melda Yücal Kocaalp konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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