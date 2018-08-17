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Bayramlarda "dijital harçlık" dönemi
17.08.2018 - 10:47

BKM Express kullanıcıları, dijital bayram harçlığı uygulaması sayesinde Kurban Bayramı'nda bayram ziyaretine gidemedikleri aile büyüklerinden "Para İste" özelliğini kullanarak harçlık isteyebilecekler. Kullanıcılar, diledikleri bayram harçlığı tutarını belirleyerek SMS, WhatsApp ya da e-posta aracılığıyla akrabalarına iletebilecek. Şirket ayrıca, bu özelliği kullananlara yönelik bayrama özel "Harçlık Avı" kampanyasını başlattı. 2 Eylül'e kadar sürecek kampanya kapsamında BKM Express'e yeni üye olan ve "Para İste" özelliğini kullanarak akrabalarından harçlık isteyen her 10. kullanıcıya, BKM Express ile yapacakları ilk alışverişlerinde 50 TL indirim verilecek. Geri Sayım'da bugün Gökay Otyam, Servet Yıldırım ve Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Gizem Öztok Altınsaç, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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