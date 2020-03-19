Bendevi Palandöken, virüs zararına karşı ekonomi paketini değerlendirdi: Çarşı pazarlar sıkıntı içerisinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı tedbir paketiyle ilgili Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, halk sağlığı bakımından alınan tüm kararları esnaf ve sanatkarlar camiası olarak sonuna kadar desteklediklerini bildirirdi. Palandöken bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in sorularını yanıtlayan Palandöken, "Özellikle küçük imalathaneler ve çarşı pazarlar sıkıntıda. Temizlik ve dezenfekte ürünlerinde vergiler sıfırlanmalı" dedi.
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19.03.2020 - 09:46| Son Güncelleme : 19.03.2020 - 10:00
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