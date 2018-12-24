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Benzin ve motorinde indirim bekleniyor
24.12.2018 - 09:56

Petrol fiyatlarında yaşanan hızlı düşüş ve döviz kurlarındaki gevşeme akaryakıt fiyatlarında yeni indirimi gündeme getirdi. Geçen hafta petrol fiyatları yüzde 9, dolar da yüzde 2 geriledi. Hem petrol hem de dolardaki düşüş ppompa fiyatlarına da yansıyacak. Sektör yetkililerinin verdiği bilgiye göre bu gece benzin ve motorinde 15 ile 20 kuruş arasında indirim bekleniyor. İstanbul'da halen benzinin litresi 6,09 liradan, motorinin litresi de 5,90 liradan satılıyor. Ayrıntılatrı Geri Sayım'da bugün Berfu Güven aktardı.

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