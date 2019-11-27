Berat Albayrak: Türkiye muz cumhuriyeti değil

Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. “Türkiye Cumhuriyeti muz cumhuriyeti değildir. Bir ülkenin 82 milyonunun parasına operasyon yapıp bir doları 10 lira yapmaya çalışacaksınız biz de izleyeceğiz öyle mi? Merkez Bankası ve kamu bankaları çok büyük kar açıklayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak çok mutluyuz” diyen Albayrak ekonomiye dair önemli mesajlar verdi.
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