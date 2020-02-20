Derbilere ev sahipliği yapacak iki takım kasasını da dolduracak

Hafta sonu İstanbul’da oynanacak iki derbi maçı, ekonomik etkisi ve borsada yarattığı hareketlilikle de öne çıktı. 4 büyük kulübün borsadaki hisseleri hareketli bir hafta geçirirken, ev sahibi takımlar Beşiktaş ve Fenerbahçe derbi ekonomisinden 10 milyon lira gelir bekliyor. İşte ayrıntılar...

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