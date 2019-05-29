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BES'te devlet katkısı düzenlemesi (En az yüzde 10'u borsada değerlendirilecek)
29.05.2019 - 10:01

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkılarının yatırım kalemlerinin oranında düzenlemeye gidildi. Devlet katkılarının, mevduatta, katılma hesabında, özel sektör borçlanma araçlarında ve borsadaki hisse senetlerinde değerlendirilmesine ilişkin daha önce yüzde 30 olarak belirlenen sınır yüzde 20'ye indirildi. Ayrıca bu fonların en az yüzde 10'unun borsada değerlendirilmesi şartı getirildi. Portföy yapısı sınırlamalarına 31 Temmuz'a itibarıyla uyum sağlanması öngörülüyor. Geri Sayım'da bugün NTV Ekonomi Müdürü Gökay Otyam, Berfu Güven ve Stratejist Cüneyt Paksoy konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Otyam, burada beklenen extra getirinin 600-650 milyon TL oldğunu belirtti.

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