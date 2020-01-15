Borsa İstanbul'da yeni zirveler gelir mi?

BIST 100 endeksi sabah saatlerinde 121.579,07 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Geri Sayım'da bugün Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan, borsaya olan yatırımcı ilgisini ve borsada görülebilecek kritik seviyeleri değerlendirdi. Doğan, "Yılbaşından bu yana borsada bin 39 hesap açıldı" dedi.

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