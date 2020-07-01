Açığa satış yasağının kalkması Borsa İstanbul'a nasıl yansıyacak?
Borsa İstanbul’da endeks 30 hisseleri için açığa satış yasağı kalktı. Geri Sayım programında Berfu Güven’e konuk olan Ata Portföy Genel Müdürü Mehmet Gerz, kararın borsaya nasıl etki edebileceğini değerlendirdi.
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01.07.2020 - 10:57| Son Güncelleme : 01.07.2020 - 11:08
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