Borsada endeksten iki sıfır atılması ne anlama geliyor? (Uzmanlar, NTV'de yanıtladı)
Borsa endeksinden iki sıfır atılıyor. BİST Genel Müdürü Hakan Atilla, bugün itibarıyla başladıkları sürecin mayıs ayına kadar sonlanmasını beklediklerini söyledi. İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu ve İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, NTV canlı yayınında Berfu Güven'in konuya ilişkin sorularını yanıtladı ve açıklamaların piyasalarda nasıl yansıma bulduğunu aktardı.
19.02.2020 - 12:36| Son Güncelleme : 19.02.2020 - 13:22
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