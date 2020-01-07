Çalışanların işyerinden olmazsa olmaz beklentisi temizlik ve eğitim. Yapılan bir araştırmaya göre, her 5 çalışandan 4'ü bu iki kıstasa önem veriyor. Kahve servisi ve molaların gerekli ve önemli olduğunu belirten çalışanların oranıysa yüzde 74 olarak gerçekleşti. İşte ayrıntılar...
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.