Çalışanların olmazsa olmazı "temizlik ve eğitim"

Çalışanların işyerinden olmazsa olmaz beklentisi temizlik ve eğitim. Yapılan bir araştırmaya göre, her 5 çalışandan 4'ü bu iki kıstasa önem veriyor. Kahve servisi ve molaların gerekli ve önemli olduğunu belirten çalışanların oranıysa yüzde 74 olarak gerçekleşti. İşte ayrıntılar...

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER