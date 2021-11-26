CarrefourSA “Bayilik” sistemiyle büyümeye devam ediyor

CarrefourSA Bayilik sistemiyle bir yılda 60 yeni bayi sayısına ulaştı. CarrefourSA İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Bulut Batum, "Bayilik sistemiyle küçük esnafımızı sürdürülebilir gelişime sahip olan CarrefourSA’nın marketler zincirine dahil ediyoruz. Edirne’den Ardahan’a, Türkiye’nin dört bir yanından bayilik başvurusu alıyoruz ve bunların her birini değerlendirmeye çalışıyoruz" dedi.

Haberler - NTV 26.11.2021 - 17:31 | Son Güncelleme : 26.11.2021 - 17:35

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