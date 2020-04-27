Çay hasadı için çözüm aranıyor

Corona virüs salgını çay hasadını olmsuz etkiledi. Hasat, Mayıs ayı ortalarında başlayacak ama üreticiler, salgın nedeniyle büyükşehirlerden Doğu Karadeniz'e gidemiyor. Yabancı uyruklu işçiler de sınır kapıları kapatıldığı için bölgeye gidemedi. Çayın dalında kalmaması için çözüm aranıyor.

NTV 27.04.2020 - 15:00 | Son Güncelleme : 27.04.2020 - 16:06

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