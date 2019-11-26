Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattı çalışması yeniden başladı
İstanbul'daki 8 metro inşaatı finansman eksikliği nedeniyle 2 yıldır durmuştu. Yurtdışından kredi bulununca, 2 hat üzerinde çalışmalar yeniden başladı. O hatlardan biri, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattı için bugün tören düzenlendi. Projenin yapımını Doğuş İnşaat gerçekleştiriyor. Yaklaşık 11 kilometre uzunluğundaki proje 3 yıl sonra tamamlanacak. Çekmeköy’den metroya binen yolcu 16 dakikada Sultanbeyli'ye ulaşacak. İşte ayrıntılar... (Haber: Yağız Şenkal Kamera: Mesut Sert, NTV Haber)
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